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Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0'lık skorla devirdi ve kupayı 10. kez müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı da Trabzonspor paylaşımında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:01
Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor paylaşımı!

Süper Kupa finalinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor karşı karşıya gelmişti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Karadeniz devi bu skorla kupayı 10. kez müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE PAYLAŞTI

Trabzonspor'un Süper Kupa şampiyonluğunu UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da paylaştı.

Yapılan paylaşımda "Trabzonspor = Türkiye Süper Kupası şampiyonu" ifadelerine yer verildi.

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