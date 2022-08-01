Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor paylaşımı!

Süper Kupa finalinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor karşı karşıya gelmişti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Karadeniz devi bu skorla kupayı 10. kez müzesine götürdü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DE PAYLAŞTI
Trabzonspor'un Süper Kupa şampiyonluğunu UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da paylaştı.
Yapılan paylaşımda "Trabzonspor = Türkiye Süper Kupası şampiyonu" ifadelerine yer verildi.
İŞTE O PAYLAŞIM 👇
🇹🇷 Trabzonspor = Turkish Super Cup champions! 🏆#UCL pic.twitter.com/JKVDRM7zDV— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 1, 2022