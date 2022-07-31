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Trabzonspor'a transferde Vestergaard müjdesi!

Son dakika spor haberi: Stoper transferine noktayı koymak isteyen Trabzonspor'da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Jannik Vestergaard'dan Fırtına'ya müjdeli haber geldi. İngiliz ekibi Leicester City, 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperi satmaya sıcak bakmaya başladı. Danimarkalı için vatandaşları Corneilus ve Larsen de devrede.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'a transferde Vestergaard müjdesi!

Trabzonspor, sağ stoper arayışlarına devam ediyor. İngiltere piyasasında Axel Tuanzebe ve Jannik Vestergaard için temaslarda bulunan Trabzonspor, Leicester City'den 'göndermeyi düşünmüyoruz' cevabını almıştı.

Ancak Premier Lig ekibi tavır değiştirdi ve Vestergaard konusunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı verdi.

Karadeniz devi tekrar harekete geçerken, görüşmeler başladı. Danimarkalı stoperi teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Hatta 29 yaşındaki savunmacı, tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği listedeki önceliklerinden bir tanesi.

10 MAÇA ÇIKABİLDİ
Trabzonspor'un transfer listesindeki 1.99 boyundaki Jannik Vestergaard, geçen sezon Premier Lig'de sadece 10 maça çıkabildi.

35 KEZ MİLLİ FORMA GİYDİ
Fırtına, kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Vestergaard'ı kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor. 1.99'lık dev stoper, Danimarka Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyerken, Corneilus ve Larsen'in de yakın arkadaşı. Tecrübeli oyuncu ve kulübüyle yapılacak görüşmelerde mesafe kat edilmesi halinde, Trabzonsporlu yıldızların da bu transferde devreye girmeleri bekleniyor. Bordo-mavililer, Tuanzebe ve Vestergaard'ın yanı sıra Premier Lig'de forma giyen flaş bir oyuncuyla daha temas halinde. Sorun kısa sürede çözülmek isteniyor.

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