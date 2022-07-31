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Abdullah Avcı’nın Trabzonspor'da 3. kupası

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 3. kupasını kazandı... Abdullah Avcı'ya Süper Kupa doğum günü hediyesi oldu. 31 Temmuz 1963 doğumlu olan başarılı çalıştırıcı bugün 59. yaş gününü kutlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Abdullah Avcı’nın Trabzonspor'da 3. kupası

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 3. kupasını kazandı... 10 Kasım 2020'de Fırtına'da göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında bulunduğu 20 ayda 3'te 3 yaptı. Avcı, ilk olarak 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı Trabzonspor'un müzesine getirmişti. Geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu sevincini Karadeniz ekibine yaşatan deneyimli teknik adam, kupa serisine ikinci Süper Kupa zaferi ile devam etti... Kulüp kariyerinde kupaları üçleyen başarılı çalıştırıcı, 2005 yılında teknik adamlığını yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı ile İtalya'da yapılan U17 Avrupa Şampiyonası'nda finalde Hollanda'yı 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştu.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Abdullah Avcı'ya Süper Kupa doğum günü hediyesi oldu. 31 Temmuz 1963 doğumlu olan başarılı çalıştırıcı bugün 59. yaş gününü kutlayacak. Oyuncular, Avcı'ya doğum günü armağını olarak kupayı verdiler. Deneyimli teknik adam böylece iki mutluluğu bir arada yaşamış oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de Avcı'ya tebriklerini iletti.

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