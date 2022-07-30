Haberler Trabzonspor Trabzonspor -  Sivasspor maçı CANLI izle! TS Sivas maçı canlı anlatım | Süper Kupa maçı izle

Trabzonspor -  Sivasspor maçı CANLI izle! TS Sivas maçı canlı anlatım | Süper Kupa maçı izle

Süper Kupa finalinde heyecan dorukta. Son şampiyon Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son kazananı Sivasspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapıyor. Trabzonspor - Sivasspor finalini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:45
Trabzonspor -  Sivasspor maçı CANLI izle! TS Sivas maçı canlı anlatım | Süper Kupa maçı izle

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Süper Kupa'nın sahibi olacak. Zorlu müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.




TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ATV'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ, SİVASSPOR İLK KEZ OYNUYOR!
Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele ediyor. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

DİĞER
Son dakika: A Milli Takım'ın yıldızı Fenerbahçe'den ayrılıyor! Avrupa'dan talipleri artıyor...
Başkan Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
Çalımbay maç öncesi konuştu: Mutluluk verici
Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Çok iyi hazırlandık
Süper Kupa finalinde ilk 11'ler belli oldu!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ, SINAVA GİRERKEN NELER ALINMALI?
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? | Hicri takvim başlangıcı bugün mü?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor ile Dortmund kozlarını paylaştı Antalyaspor ile Dortmund kozlarını paylaştı 20:25
Çalımbay maç öncesi konuştu: Mutluluk verici Çalımbay maç öncesi konuştu: Mutluluk verici 20:23
Abdullah Avcı: Çok iyi hazırlandık Abdullah Avcı: Çok iyi hazırlandık 20:21
Sözleşmesinde flaş madde! Flamengo'ya dönebilir Sözleşmesinde flaş madde! Flamengo'ya dönebilir 20:18
F1 Macaristan Grand Prix'sinde "Pole" pozisyonu Russell'ın F1 Macaristan Grand Prix'sinde "Pole" pozisyonu Russell'ın 19:18
Ozan Tuhaf attı Hull City kazandı Ozan Tuhaf attı Hull City kazandı 19:15
Daha Eski
Liverpool - Manchester City | CANLI Liverpool - Manchester City | CANLI 18:57
Beşiktaş - Sampdoria | CANLI Beşiktaş - Sampdoria | CANLI 18:56
Guzman'dan Beşiktaş sorusuna cevap! Transferi... Guzman'dan Beşiktaş sorusuna cevap! Transferi... 18:35
Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması! Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması! 18:31
Trabzonspor -  Sivasspor maçı CANLI Trabzonspor -  Sivasspor maçı CANLI 18:16
Süper Kupa finalinde ilk 11'ler belli oldu! Süper Kupa finalinde ilk 11'ler belli oldu! 18:03