Fırtına'da hazırlıklar sürüyor

KAMP 28'İNDE SONA ERİYOR

Bordu-mavili takımın Avusturya'daki kampı 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Trabzonspor ardından 30 Temmuz'da Turkcell Süper Kupa finali için İstanbul'a dönecek. Bu dev maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

DJANİNY GERİ DÖNDÜ

İzinli olan Djaniny Semedo, Avusturya kampındaki ilk antrenmanına dün çıktı. Sakatlıkları bulunan stoper Hüseyin Türkmen ve sağ bek Serkan Asan ile tedbir amaçlı dinlendirilen, orta saha Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı.

LARSEN ALIŞTI

Yeni sağ bek Jens Stryger Larsen, Trabzonspor'a hemen alıştı. Cornelius, Danimarkalı vatandaşıyla yakından ilgileniyor. Kaptan Uğurcan da 31 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinin kısalması için ona her türlü yardımı yapıyor.

SİOPİS YİNE ARI GİBİ

Yunan atom karınca Siopis sezon başı antrenmanlarında dikkat çekiyor. 28 yaşındaki ön libero sahada adım atmadık yer bırakmazken şiddetli presiyle idmanda rakipte yer alan takım arkadaşlarına aman vermiyor. Oldukça da neşeli.

İNANILMAZ BİR İSTATİSTİK

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenildi. Bu periyotta, bordo-mavili takımla birlikte Süper Kupa'yı, ardından da şampiyonluk kupasını kaldırdı.