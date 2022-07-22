TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor'da 2021/2022 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri Anthony Nwakaeme olmuştu.
Trabzonspor'da 2021/2022 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri Anthony Nwakaeme olmuştu.
Deneyimli futbolcu, geçen sezon ligde sergilediği 13 gol ve 10 asistlik performansla yıldızını parlatmıştı.
Yeni sezonda da takımda kalması beklenen Nwakaeme ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşandı.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni mukavele için yönetimle görüşen Nijeryalı oyuncu, bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadı.
Bonservisi elinde olan futbolcunun yeni durağı merak konusu olurken, adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Son 4 sezondur formasını terlettiği Trabzonspor'dan ayrılan deneyimli kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Anthony Nwakaeme, Hull City ile anlaşma sağladı.
HULL CITY İLE İMZALIYOR
Sabah'ın haberine göre; Nwakaeme, Hull City ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Nijeryalı futbolcunun 1 milyon 500 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.
Nwakaeme çıktığı 338 maçta 118 gol ve 88 asist kaydetti.
1.88 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 1 kez sahaya çıktı.
Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.