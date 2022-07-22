Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden olan Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Hangi kulübe transfer olacağı merak konusu olan Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:45
TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor'da 2021/2022 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri Anthony Nwakaeme olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Deneyimli futbolcu, geçen sezon ligde sergilediği 13 gol ve 10 asistlik performansla yıldızını parlatmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonda da takımda kalması beklenen Nwakaeme ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni mukavele için yönetimle görüşen Nijeryalı oyuncu, bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Bonservisi elinde olan futbolcunun yeni durağı merak konusu olurken, adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son 4 sezondur formasını terlettiği Trabzonspor'dan ayrılan deneyimli kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Anthony Nwakaeme, Hull City ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

HULL CITY İLE İMZALIYOR

Sabah'ın haberine göre; Nwakaeme, Hull City ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Nijeryalı futbolcunun 1 milyon 500 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Nwakaeme çıktığı 338 maçta 118 gol ve 88 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

1.88 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 1 kez sahaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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