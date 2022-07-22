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SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer, hazırlıklar kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:42
SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İzinli olan Djaniny Semedo kampa katılarak Avusturya kampındaki ilk antrenmanında yer aldı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı.

23 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ RAKİP TORİNO

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

TAÇ ANTRENÖRÜ GRONNEMARK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark de bordo-mavili takım ile ilk çalışmasına çıktı.

Sabah saatlerinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele gelen Gronnemark'ın sabah antrenmanına katıldığı ve ilk çalışmasını yaptırdığı öğrenildi.

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