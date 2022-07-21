Sıra stoperde

Bordo-mavili ekip sağ stoper için arayışlarını sürdürüyor. Boyata'dan istediğini alamayan bordo-mavililer rotasını Manchester United'tan Axel Tuanzebe'ye kırmıştı. Trabzonsporlu idareciler, 24 yaşındaki stoper için görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede önemli mesafe kat edildiği de öğrenildi. Tuanzebe, Manchester United'ın yeni sezon kadrosunda da düşünülmüyor. Kontratında son yılına girdiği için Premier Lig ekibi onu satarak elden çıkarmayı planlıyor. Kongolu stoperin düzenli oynamak istediği için Trabzonspor macerasına sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun sakatlık geçmişi detaylı şekilde araştırıldı. Kronik bir problem olmadığı için pazarlıklar hızlandı.