Haberler Trabzonspor Sıra stoperde

Sıra stoperde

Bordo-mavili ekip sağ stoper için arayışlarını sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Sıra stoperde
Bordo-mavili ekip sağ stoper için arayışlarını sürdürüyor. Boyata'dan istediğini alamayan bordo-mavililer rotasını Manchester United'tan Axel Tuanzebe'ye kırmıştı. Trabzonsporlu idareciler, 24 yaşındaki stoper için görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede önemli mesafe kat edildiği de öğrenildi. Tuanzebe, Manchester United'ın yeni sezon kadrosunda da düşünülmüyor. Kontratında son yılına girdiği için Premier Lig ekibi onu satarak elden çıkarmayı planlıyor. Kongolu stoperin düzenli oynamak istediği için Trabzonspor macerasına sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun sakatlık geçmişi detaylı şekilde araştırıldı. Kronik bir problem olmadığı için pazarlıklar hızlandı.
DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun efsane ikilisi Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra yeniden bir arada! İşte ilk kare...
Son dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
Schalke ile anlaşma tamam! Sıra Harit'te!
İşte Cimbom'un transfer planlaması! 4 isim birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...
Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi
CANLI ALTIN FİYATLARI - 21 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar?
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:21
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:14
Karşılıklı güven Karşılıklı güven 00:35
Leo Dubois İstanbul'a geldi! Leo Dubois İstanbul'a geldi! 00:22
Kadıköy’e çevirdiler Kadıköy’e çevirdiler 00:18
King: İki aydır top oynamadım King: İki aydır top oynamadım 00:17
Daha Eski
Willian Arao göz doldurdu Willian Arao göz doldurdu 00:16
Valencia penaltı bekledi Valencia penaltı bekledi 00:15
Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! 00:15
Savunmada başarılıydık Savunmada başarılıydık 00:13
Kiev maçı sonrası stoper harekatı! Kiev maçı sonrası stoper harekatı! 00:09
İsmail sürprizi İsmail sürprizi 23:58