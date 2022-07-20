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Trabzonspor'da 2. kamp başlıyor

Bordo-mavililerin ikinci etap kampı bugün başlıyor. Avusturya'daki kamp ayın 29'una kadar devam edecek. Trabzonspor ardından 30 Temmuz'da Turkcell Süper Kupa finali için İstanbul'a dönecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da 2. kamp başlıyor

Bordo-mavililerin ikinci etap kampı bugün başlıyor. Avusturya'daki kamp ayın 29'una kadar devam edecek. Trabzonspor, ardından 30 Temmuz'da Turkcell Süper Kupa finali için İstanbul'a dönecek.

KADRO 28 KİŞİ

Karadeniz ekibi, Slovenya kampını 30 futbolcu ile gerçekleştirmişti. Avusturya kamp kadrosu 28'e indi. Genç oyuncular Hakan Yeşil ile Behlül Aydın bu sezon kiralık olarak gönderilecek.

İKİ HAZIRLIK MAÇI

Bordo-mavililer, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 23 Temmuz'da Torino, 25 Temmuz'da ise Empoli ile karşı karşıya gelecek.

İZİN YAPMADILAR

Slovenya kampının ardından futbolcular 3 günlük izinde Avrupa'nın dört bir yanına dağılmışlardı. Yeni transferler Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ise Avusturya'da kaldı. Hafif tempolu idmanlarını sürdürdüler.

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