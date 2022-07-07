Şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını yaşanıyor. Müzeyi gezen Havva Püskül, 1977'de kazanılan Cumhurbaşkanlığı kupa töreninde çekilen, o dönem 1.5 yaşında olan ve geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden oğlu Mustafa Uğur Püskül'ün 'Dozer Cemil'in kucağındaki fotoğrafıyla karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Şampiyonlukkupasına ziyaretçi akını yaşanıyor. Müzeyi gezen Havva Püskül, 1977'de kazanılan Cumhurbaşkanlığı kupa töreninde çekilen, o dönem 1.5 yaşında olan ve geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden oğlu Mustafa Uğur Püskül'ün 'Dozer Cemil'in kucağındaki fotoğrafıyla karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.