Haberler Trabzonspor Yeni sezonu bekliyorlar

Yeni sezonu bekliyorlar

Şampiyon Trabzonspor, 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 oyuncu fileleri sarstı. Atılan 69 golün 58'i altı oyuncudan geldi. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir 7, Visca 5 golle yıldızlaştı. Nwakaeme ayrıldı ama süper 5'li önümüzdeki sezonu bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Yeni sezonu bekliyorlar
Şampiyon Trabzonspor, 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 oyuncu fileleri sarstı. Atılan 69 golün 58'i altı oyuncudan geldi. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir 7, Visca 5 golle yıldızlaştı. Nwakaeme ayrıldı ama süper 5'li önümüzdeki sezonu bekliyor.
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