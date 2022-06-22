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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro ile yola çıkmak isteyen bordo-mavililer transferde stoper konusunda Marlon'dan vazgeçmiyor. Brezilyalı savunma oyuncusu da Trabzonspor'a gelmek için elinden gelen fedakarlıklara başladı. Yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. FIFA'nın 'Ukrayna'daki yabancılar Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmelerini askıya alabilir' kararı vermesi Fırtına'yı sevindirdi. Marlon Santos, Shakhtar'a rağmen gelebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Karadeniz devi, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. Yönetim, Shakhtar Donetsk'e 4 teklif sunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Ukrayna basını bu transferin yakın olduğunu duyursa da büyük müjde dün FIFA'nın kararı ile geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

ASKIYA ALMA HAKKI VERİLDİ

FIFA "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Bu durumda Ukrayna ekibinin eli kolu bağlanıyor. Çünkü Fırtına ile anlaşan 26 yaşındaki stoper bu hakkını kullanarak Türkiye'nin yolunu tutabilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Bu konuda bu hafta yeni gelişmeler bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, yönetimine bu konuda baskı yapıp kendisine kolaylık gösterilmesini talep edebilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

FIRSAT TRANSFERİ

Abdullah Avcı'nın istediği Marlon tecrübesi, kalitesi ve oyun sezgileriyle defansın sigortası durumunda olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Bordo-mavili yönetim, sambacıyı bir fırsat transferi olarak görüyor ve işi bitirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un ku- 3 bölgede görev yapabiliyor lübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Sağ stoper, sol stoper dışında sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve bin 843 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

12 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Marlon geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...

BARÇELONA'YA TRANSFER OLDU

1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi. Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.

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