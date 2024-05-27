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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 26. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 26. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuşlardır.

Gazze'yi kaybeden Bernard, Papalık tarafından ölüme mahkûm edilir. Fakat bir şekilde kendini kurtararak yeni planlarını devreye sokar. Kraliçe Viktorya ise Zengilerin Gazze'yi fethinden sonra sıranın Kudüs'e gelebileceğini düşünüp Zengilerle barış antlaşması yapabilmek için harekete geçer fakat Bernard, Viktorya'nın yapmak üzere olduğu antlaşmanın önüne geçer.

Selahaddin'in at uşağını tersleyerek gönderdiği Melik Arslanşah büyük bir hınçla Zengi Topraklarına gelir. Abbasi Halifesinin Hamisi sıfatını elinde bulunduran Arslanşah'ın amacı Sultan Nureddin'ne ve etrafındaki beylere baş eğdirmektir. Sultan Nureddin, Melik Arslanşah'a karşı çıkar. Bu anlaşmazlık ikisi arasında büyük bir gerilime sebep olurken peşinden tehlikeleri de doğurur.

İntikam hırsıyla tutuşan Bernard, Trablusşam'dan büyük bir haçlı ordusunu yola çıkarırken Fatımilerle olan ittifakını da sürdürmeyi başararak Zengilere karşı yeni bir harekâta kalkışır.

Gazze'de yenilen Bernard, ayağa kalkmak ve intikam almak adına nasıl bir eyleme girişecektir? Selahaddin, Bernard'ın kuracağı oyunlara karşı koymayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Melik Arslanşah, bölgede Zengilerin kuvvetini azaltmak için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Dört bir yandan kıskaca alınacak olan Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e doğru yapılacak olan kutlu fetih yürüyüşüne çıkmayı başarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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