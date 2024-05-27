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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 20 Mayıs Pazartesi günü 25. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 25. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 25. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 27 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 25. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamış ve oluşturdukları büyük kuvvetle Gazze'nin fethine muvaffak olmuşlardır.

Gazze'yi kaybeden Bernard, Papalık tarafından ölüme mahkûm edilir. Fakat bir şekilde kendini kurtararak yeni planlarını devreye sokar. Kraliçe Viktorya ise Zengilerin Gazze'yi fethinden sonra sıranın Kudüs'e gelebileceğini düşünüp Zengilerle barış antlaşması yapabilmek için harekete geçer fakat Bernard, Viktorya'nın yapmak üzere olduğu antlaşmanın önüne geçer.

Selahaddin'in at uşağını tersleyerek gönderdiği Melik Arslanşah büyük bir hınçla Zengi Topraklarına gelir. Abbasi Halifesinin Hamisi sıfatını elinde bulunduran Arslanşah'ın amacı Sultan Nureddin'ne ve etrafındaki beylere baş eğdirmektir. Sultan Nureddin, Melik Arslanşah'a karşı çıkar. Bu anlaşmazlık ikisi arasında büyük bir gerilime sebep olurken peşinden tehlikeleri de doğurur.

İntikam hırsıyla tutuşan Bernard, Trablusşam'dan büyük bir haçlı ordusunu yola çıkarırken Fatımilerle olan ittifakını da sürdürmeyi başararak Zengilere karşı yeni bir harekâta kalkışır.

Gazze'de yenilen Bernard, ayağa kalkmak ve intikam almak adına nasıl bir eyleme girişecektir? Selahaddin, Bernard'ın kuracağı oyunlara karşı koymayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Melik Arslanşah, bölgede Zengilerin kuvvetini azaltmak için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Dört bir yandan kıskaca alınacak olan Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e doğru yapılacak olan kutlu fetih yürüyüşüne çıkmayı başarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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