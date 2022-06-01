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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Giorgos Masouras, Jerome Boateng, Cristian Tello...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına, yıldız isimlerle takviye yaparak, devler liginde başarı hedefliyor. Abdullah Avcı, gelecek sezon için transfer raporunu sundu. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 17:30
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Giorgos Masouras, Jerome Boateng, Cristian Tello...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

GIORGOS MASOURAS

Son şampiyon, Nwakaeme'nin sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kanat pozisyonu için yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Fırtına, gündemine Yunan milli takımından, Bakasetas'ın da arkadaşı olan Masouras'u gündemine almıştı. Trabzonspor, Masouras için kulübü Olympiakos ile görüşmelerde bulunurken, bonservis pürüzü çıktı.

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HADZIAHMETOVIC VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bordo-mavililer, Konyaspor'un iki oyuncusu Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu.

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JEROME BOATENG

Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Trabzonspor'un Lyon'un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Abdullah Avcı da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

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CRISTIAN TELLO

Geçen sezon da Fırtına'nın transfer listesinde bulunan İspanyol futbolcu, Real Betis'ten ayrıldı ve şu an boşta. Barcelona kökenli olan yıldız, iki kanatta da oynuyor. Trabzonspor yıldız futbolcu için yeniden devreye girdi.

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