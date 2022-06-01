TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.
Grup aşamasına kalmayı hedefleyen bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda operasyonlara devam ederken gündemine iki sürpriz ismi daha aldı.
Trabzonspor, Konyaspor'un bu sezon ligde damga vuran iki ismine talip oldu. İşte detaylar...
Şampiyon Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı ve 25 yaşındaki ön libero Hadziahmetovic'e talip oldu.
Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istekli oluşu rakamları yükseltiyor.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söylemişti:
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz.
Abdülkerim Bardakcı bu sezon Konyaspor ile 33 karşılaşmada görev aldı.
Deneyimli futbolcu bu müsabakalarda 5 gole imza atarken 4 de asist yapmayı başardı.
Oyuncunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 4.30 milyon euro...
Amir Hadziahmetovic ise bu sezon 36 karşılaşmada görev alırken 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
25 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcunun sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.
Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...