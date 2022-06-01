Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bordo-mavililer, Konyaspor'un iki oyuncusuna talip oldu. İşte o isimler ve detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 09:40
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Grup aşamasına kalmayı hedefleyen bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda operasyonlara devam ederken gündemine iki sürpriz ismi daha aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Trabzonspor, Konyaspor'un bu sezon ligde damga vuran iki ismine talip oldu. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Şampiyon Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı ve 25 yaşındaki ön libero Hadziahmetovic'e talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istekli oluşu rakamları yükseltiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söylemişti:

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Abdülkerim Bardakcı bu sezon Konyaspor ile 33 karşılaşmada görev aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Deneyimli futbolcu bu müsabakalarda 5 gole imza atarken 4 de asist yapmayı başardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Oyuncunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 4.30 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Amir Hadziahmetovic ise bu sezon 36 karşılaşmada görev alırken 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

25 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcunun sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un ilk transferi! Yıldız oyuncu 'gelirim' dedi
İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan olay! 9 kilo altınla kaçtılar eritirken yakalandılar
Jesus sonrası transfer bombası! Pereira...
Bombayı patlattı! İşte Jesus'un ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan Jerome Boateng kararı!
Fırtına'da rota yeniden Tello!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı Nadal Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı 10:10
İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? 10:05
Fener'e dünya yıldızı! Jesus'un ismi yetti Fener'e dünya yıldızı! Jesus'un ismi yetti 09:45
Fırtına Süper Lig'den iki yıldıza talip oldu! Fırtına Süper Lig'den iki yıldıza talip oldu! 09:40
Bombayı patlattı! İşte Jesus'un ilk transferi Bombayı patlattı! İşte Jesus'un ilk transferi 08:49
F.Bahçe yeni Harry Kane'i gözüne kestirdi! Devler peşinde F.Bahçe yeni Harry Kane'i gözüne kestirdi! Devler peşinde 08:07
Daha Eski
Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 01:51
Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 01:48
Fenerbahçe'ye süper golcü! Fenerbahçe'ye süper golcü! 00:45
G.Saray'da Mohamed krizi! İhtarname hazırlandı G.Saray'da Mohamed krizi! İhtarname hazırlandı 00:43
F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu 00:04
F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu 00:03