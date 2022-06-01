TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Konyaspor'dan iki isme talip oldu!

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz.