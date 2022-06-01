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Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Son şampiyon, Nwakaeme'nin sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kanat pozisyonu için yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Fırtına, gündemine Yunan milli takımından, Bakasetas'ın da arkadaşı olan Masouras'u gündemine almıştı. Trabzonspor, Masouras için kulübü Olympiakos ile görüşmelerde bulunurken, bonservis pürüzü çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 12:17
Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

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Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalktı.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyor.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyor.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Ocak ayından bu yana Masouras ile ilgilendiği bilinen Trabzonspor, görüşmelerini sıklaştırdı.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Süper Lig devi, Masouras'ın bonservisi almak için yoğun mesai harcıyor.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

OLYMPIAKOS PÜRÜZ ÇIKARDI
Öte yandan Masouras'ın kulübü Olympiakos, transferi zorlaştırıyor.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Kırmızı beyazlılar, Trabzonspor'dan fahiş bir bonservis talep etti.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Trabzonspor, Masouras için Olympiakos'a 4 milyon euro önerdi.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Yunan ekibi ise, bu öneriyi reddetti ve kendi talebini iletti.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Yunan ekibi ise, bu öneriyi reddetti ve kendi talebini iletti.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Fırtına ise 4 milyon euro'luk teklifine, başarı bonusları ekledi.

Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

28 yaşındaki Yunan futbolcu, milli takımdan yakın arkadaşı Bakasetas'la sık sık görüşürken, Trabzonspor'la ilgili bilgiler alıyor. Yunan basınına göre Masouras, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

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