Trabzonspor'un Masouras transferinde pürüz çıktı! İstenen bonservis...

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalktı.
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalktı.
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.
Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyor.
Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyor.
Ocak ayından bu yana Masouras ile ilgilendiği bilinen Trabzonspor, görüşmelerini sıklaştırdı.
Süper Lig devi, Masouras'ın bonservisi almak için yoğun mesai harcıyor.
OLYMPIAKOS PÜRÜZ ÇIKARDI
Öte yandan Masouras'ın kulübü Olympiakos, transferi zorlaştırıyor.
Kırmızı beyazlılar, Trabzonspor'dan fahiş bir bonservis talep etti.
Trabzonspor, Masouras için Olympiakos'a 4 milyon euro önerdi.
Yunan ekibi ise, bu öneriyi reddetti ve kendi talebini iletti.
Yunan ekibi ise, bu öneriyi reddetti ve kendi talebini iletti.
Fırtına ise 4 milyon euro'luk teklifine, başarı bonusları ekledi.
28 yaşındaki Yunan futbolcu, milli takımdan yakın arkadaşı Bakasetas'la sık sık görüşürken, Trabzonspor'la ilgili bilgiler alıyor. Yunan basınına göre Masouras, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.