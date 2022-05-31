Futbolu kurtardı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta yayınlanan 'Şampiyonluk Özel' programında önemli açıklamalarda bulundu. Kulüplerin mali yapılarını bir düzene sokmasında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın en kritik anda devreye girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "UEFA ile finansal fair-play konusunda ciddi sıkıntıları varken Bakanımız Berat Albayrak en kritik anda devreye girdi. Bankalar Birliği projesiyle kulüpleri ve Türk futbolunu kurtardı. Bu işin Trabzonspor'a yaradığını iddia ediyorlardı. Bizim 1 milyar lira borcumuz yapılandırılırken, diğer kulüplerin 10 milyar lira borcu vardı. Madem bizim için yapıldı, siz neden imzaladınız. O yapılandırma olmasaydı Avrupa'dan komple ihraç edilecektik" dedi.

12 İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ

"Transferle ilgili geniş bir çerçeve çizeyim. Hocanın talebi 4 mevki için. Şu ana kadar temasta bulunduğumuz 10-12 oyuncu var. Finans dengesini bozmadan hareket edeceğiz."

VİSCA BİRAZ PAHALIYDI AMA...

Visca benim standartlarımda biraz pahalı transfer. Ama şampiyonlukta pay sahibi. O parayı ödeyince 3-4 gece uyuyamadım. Beni rahatlatan taraf, paranın ülke içinde kalmış olması."

TEK TEKLİF AHMET CAN'A

"Şu anda benim ciddiye alabileceğim, elle tutulabilir tek teklif Ahmet Can'a geldi. Diğer oyuncularımıza da gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Kalecimiz Uğurcan Çakır için gelmiş herhangi bir resmi teklif şu an için yok.

8+3'Ü HEPSİ DESTEKLİYOR

"Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralıyla ilgili kararını bekliyoruz. 8+3'ü Süper Lig'deki tüm kulüpler eksiksiz destekliyor. İptal edilsin değil, '1 sene uzatılsın' deniyor. Ama mevcut TFF yönetimi 16 Haziran'ı işaret ediyor. O tarihte sezon açan kulüpler olacak. Hiçbir önlem almadan 'Hop dükkanı kapattım' olmaz. Neyi kapattın! Tam dükkanın önündeyiz nereye gideceğiz. Belli değil. Rezerv lig uygulamasına da karşı çıktılar."

HİÇ PANİKLEMEDİK

"Birileri, son maçlarda Trabzonspor panikledi dedi. Önümde 30 metre var, arkamdaki rakibim 20 metrede. Yarışı oraya kadar getiren biziz. Son 5 maçta 4 puan mı alamayacaktı? 'Önümüzdeki sene biz şampiyonuz...' sözü saçma. O zaman hepsini söyle, uğraşmayalım."

CAMİA SABIR GÖSTERDİ

"Biz yönetime geldiğimizde bizi bekleyen zorlukları biliyorduk. 90'da yönetici, 2003'te başkan yardımcısıydım. 32 yıldır bu kulübü biliyorum. Camia bize 3-4 yıl sabır gösterdi. Defalarca teşekkür ettim. Kupalarına haciz gelecek kulübü bugüne getirdik."

KONYA KÖK SÖKTÜRDÜ

"Trabzonspor'un geliri 1'se Beşiktaş'ın 3.5, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 4-5… Ama 12 milyon maaş bütçeli Konyaspor bu sene herkese kök söktürdü. Konyaspor'un iyi gitmesi bizi motive etti. Şampiyonluğun erken gelmesinde de önemli bir faktördü.

ŞUBATTA PLANLAMIŞTIK

"Abdullah Avcı ile anlaştığımızda Sörloth gitmiş, kadro iskeleti bozulmuştu. Süreci ve neler yapabileceğimizi çok iyi anlattı. Şubatta bu sezonun planın yapmıştık. Berat'ı aldık, Bakasetas ve Yunus'u aldık. Şampiyonluğun sırrı, planlamada.

BİLDİRİMLER YANLIŞ...

"Çok açık ve net olarak biliyoruz ki 13 milyon euro'ya alınan bir oyuncu, federasyona 7-8-9 milyon euro olarak bildiriliyor. Geriye kalan kısmı reklam bedeli, bilmem ne bedeli, bir şekilde ödeniyor. Bunlar, futbol ekonomisini uzun vadede bitirecek hareketler.

HAYATIMIN PİŞMANLIĞI

"Abdülkadir Ömür'ün transferiyle ilgili şanssız bir süreç yaşadık. O dönemde Yusuf Yazıcı'yı yeni vermiştik. Abdülkadir de iyi performans sergiliyordu. Yusuf'tan 3 gün sonra M.City 23 milyon euro verdi. Yusuf gitti diye satamadım. Hayatımın pişmanlığıydı."

UĞURCAN KALMALI

"Benim şahsi fikrimi soracak olursanız ben Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Giderse onun kalibresinde bir adam kaleye koymam gerekiyor. 10'a sattık diyelim, yerine 7'ye alacağım adam için değer mi? Eğer isteyen varsa bir teklifini görelim."

EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPTIK

"Nwakaeme bizim için bir değer. Ama biz ona verebileceğimiz en yüksek teklifi yaptık. Bir kere bunun ucunu kaçırırsanız sonu gelmez. Ben bütçemi düşünmek zorundayım. Yaşı sorun değil. Biz teklifimizi yaptık, cevap bekliyoruz."