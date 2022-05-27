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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'un sorularını yanıtladı. Canlı yayında konuşan Avcı transfer açıklamasında bulundu. Tecrübeli teknik adam, "5 ila 8 arasında transfer yapma planımız var." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çalıştık sizler yorumladınız. Uzun bir süreç. Bir kere pişmanlık kelimesi Trabzonspor'a gittikten sonra ne hissettim ne hissettirdiler. Bilinç altımdan böyle bir şey hiç geçmedi.

Trabzonspor'a gitmeden önce tespitlerim vardı. Oyun olarak tespitlerim vardı, şehrin de kolaylıklarını ve zorluklarını biliyordum.

Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum.

Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptık. Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef

Son 7 senedir, Abdullah Avcı ve ekibi bu ligde yarışıyor. En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm.

Başakşehir süreci, yeni kurulmuş bir takım. Yarışmış, Avrupa'ya gitmiş devamlı. Bu değersizleştirildi. Kazansan devlet kazandı olacaktı, kaybettiğin zaman Abdullah Avcı kaybetti.

Başakşehir'in 5 senesi, harikadır. Başarısız olarak adlandıramazsınız. İki tane ikincilik aldım, Beşiktaş süreci 6-7 ay, bana çok önemli hayat ve işle ilgili deneyim kazandırdı.

İki yönetimle çalıştık, tarihi çok önemli olan, Süleyman Seba gibi başkana sahip olmuş bir camiada görev yaptığım için son derece mutluyum. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bana çok önemli değerler kattı.

Trabzonspor'da bana sunulan ortam, mesleki anlamdaki deneyimler, daha çabuk kararlar ve aksiyonlar almamı sağladı. Bunlar bazen döner bazen dönmez ama bu sene çok olumlu geri döndü deneyimler.

Uğurcan'la 18 aydır çalışıyorum. Kaptan olarak harika bir tablo çizdi. Avrupa Şampiyonası'nda aslında onun adına başarılı gibi geçmişken, başarısız olarak gösterildi. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynadı.

Uğurcan, şampiyonluğu çok istiyordu. Antalyaspor maçından sonra tek başına ağladığını da gördük. Bizim mekanizmamız bozuldu, ona rağmen Uğurcan bizi ayakta tuttu.

Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda.

Anthony Nwakaeme ile kulübün menfaatleri doğrultusunda görüşmeler devam ediyor.

Anthony Nwakaeme 'Kalmak istiyorum' dedi, yönetimle görüşmeleri devam ediyor.

Bu sene belki 50 maç oynayacağız. Ön tarafta daha genç, daha atlet, iki tarafa da oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacımız olacak gibi duruyor.

Bu sene belki 50 maç oynayacağız. Ön tarafta daha genç, daha atlet, iki tarafa da oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacımız olacak gibi duruyor

Dorukhan Toköz, bir hocanın cebinde olması gereken bir joker. Her şeyiyle, yüzde yüzle oynar.

Edgar'ın sağlık raporlarına bakacağız ve onunla ilgili karar vereceğiz.

Abdülkadir Ömür, çalıştığım en özel, yetenekli futbolculardan biri. Çalışmak Trabzon'da nasip oldu. Başakşehir'de rakipken, Gael Clichy, "Bu nasıl oyuncu" dedi.

Başakşehir'e 'Bu kulüpte bir hakkım varsa, Visca'dan yana kullanmak istiyorum' dedim.

Marek Hamsik hiçbir şeyden şikayet etmeyen, tamamen işine odaklı özel bir oyuncu.

Sayın Ali Koç'un oyuna ve emeğine gösterdiği saygıdan dolayı teşekkür ettim. Ondan sonraki konuşulanların içinde olmadım, olmayacağım. Ben Abdullah Avcı olarak herkese saygı göstereceğim. Aynı saygıyı bekleyeceğim. Ne hakem, ne başka konu.

Hakem ve korunuyor üzerinden konuşursak rakiplerin teknik direktörleri niye değişti? Sergen hoca 1 sene önce 2 kupa aldı. 15. hafta. Vitor Pereira 17. hafta, Türkiye'nin en çok kupa kazanan Fatih hocası 20. hafta. Dediğim gibi bunu böyle anlatamayız.

5 ila 8 arasında transfer yapma planımız var.

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