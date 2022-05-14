Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu.
Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Tıklım tıklım tribünler önünde gerçekleşen kupa töreni görsel bir şölene sahne oldu.
Bordo-mavililerin kupa töreni öncesinde bir dizi gösteri yapıldı.
Fırtına'nın yıldız futbolcuları Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz şarkı performanslarıyla sahneyi salladı.
Kolbastı ve horon ekipleri danslarıyla taraftarı coşturdu.
ABDÜLKADİR ÖMÜR VE SIOPIS SÜRPRİZİ!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Siopis, kolbastı ekibinin arasına karışarak dans etti.
İkilinin dans performansı taraftarı coşturdu.
Kupa töreni öncesi şampiyon futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı kendi seçtikleriyle şarkılarla tek tek anons edilerek sahaya davet edildi.
UĞURCAN ÇAKIR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kupa kaldırılmadan önce tribünlere üçlü çektirdi.
Ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşma yaptı.
Taraftara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Ağaoğlu, "Şampiyonluk inancını içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor." dedi.
Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı konuşma sonrası madalyalar verildi ve şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya yükseldi.
Kupanın kaldırılış anlarında havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.
Kupa töreni sonrası Trabzonsporlu futbolcular kupayla fotoğraf çektirdi ve sahayı turladı.