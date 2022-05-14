Haberler Trabzonspor Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını kaldırdı. Kupanın kaldırılış anlarında havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi. Kupa töreni sonrası Trabzonsporlu futbolcular kupayla fotoğraf çektirdi ve sahayı turladı. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:40
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Bordo-mavililerin kupa töreni öncesinde bir dizi gösteri yapıldı.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Fırtına'nın yıldız futbolcuları Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz şarkı performanslarıyla sahneyi salladı.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Kolbastı ve horon ekipleri danslarıyla taraftarı coşturdu.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE SIOPIS SÜRPRİZİ!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Siopis, kolbastı ekibinin arasına karışarak dans etti.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

İkilinin dans performansı taraftarı coşturdu.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Kupa töreni öncesi şampiyon futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı kendi seçtikleriyle şarkılarla tek tek anons edilerek sahaya davet edildi.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

UĞURCAN ÇAKIR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kupa kaldırılmadan önce tribünlere üçlü çektirdi.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşma yaptı.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Taraftara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Ağaoğlu, "Şampiyonluk inancını içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor." dedi.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı konuşma sonrası madalyalar verildi ve şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya yükseldi.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Kupanın kaldırılış anlarında havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar

Kupa töreni sonrası Trabzonsporlu futbolcular kupayla fotoğraf çektirdi ve sahayı turladı.

DİĞER
Demet Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Dekoltesiyle adeta yangın çıkardı! Instagram yıkıldı
İstanbul'da Pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Üsküdar ve Maltepe...
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı!
Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: O ateş hiç sönmedi
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı!
Dünya Çiftçiler Günü kutlama mesajları
Mars'taki kapı gerçek mi?
RİZE - ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Nef seride öne geçti! Galatasaray Nef seride öne geçti! 22:46
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar 22:15
Torino tek golle kazandı! Torino tek golle kazandı! 22:08
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: O ateş hiç sönmedi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: O ateş hiç sönmedi 21:57
Spezia deplasmanda kazandı! Spezia deplasmanda kazandı! 21:49
Espanyol ile Valencia yenişemedi! Espanyol ile Valencia yenişemedi! 21:39
Daha Eski
FA Cup Liverpool'un! FA Cup Liverpool'un! 21:39
Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı! Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı! 20:55
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! 20:47
Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar 20:32
Donanması karaya yanaştı! Donanması karaya yanaştı! 19:54
Abdülkerim için istenen bonservis belli oldu! Abdülkerim için istenen bonservis belli oldu! 15:49