Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: O ateş hiç sönmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Taraftara teşekkür eden Ağaoğlu, "İyi günümüzde, kötü gönümüzde arkamızdaki en büyük güç siz oldunuz. Azmiyle, karakteriyle zafere ulaşan bu takımın arkasından en büyük güç siz oldunuz, sağ olun var olun." dedi.



İşte o sözler...



Ahmet Ağaoğlu: Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı şampiyonluk törenimize hoş geldiniz. Ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın.

İyi günümüzde, kötü gönümüzde arkamızdaki en büyük güç siz oldunuz. Azmiyle, karakteriyle zafere ulaşan bu takımın arkasından en büyük güç siz oldunuz, sağ olun var olun.

Bu süreçte zor günler de yaşadık ama hiçbir zaman için kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camiamızın dikkatlerini başka yere çekmek için bunun faturasını başka camia, takım ve kuruma yöneltmedik. Hatalar ve yanlışlar bizimdi. Sizlerden aldığımız destekle bu yanlışlardan dönmesini bildik. Bizler bu takımın hizmetçisiyiz, buraya hizmet için geldik.

En büyük pay sahibi olan kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği hepsi birer pırlanta futbolcularımız ve herkesin çok büyük emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kenetlendik, yan yana omuz omuza geldik. Büyük mücadele verdik ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku ve sabırla Trabzonspor'umuzun kupayı kaldırmasını bekleyen büyük Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum.

Bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, küllerinden doğmadık o ateş hiç sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek.