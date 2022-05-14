TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Edgar Ie hamlesi! Şampiyonluk kutlamasında...

Spor Toto Süper Lig 2021 - 2022 Ahmet Çalık sezonunu şampiyonluk ile tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar uzun süredir devam ediyor. Kadrosunda yer alan eski futbolcularını da bu sevince ortak eden Karadeniz ekibinde flaş Edgar Ie gelişmesi yaşandı. Sezon sonunda oyuncuyla görüşeceğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu ve ekibi harekete geçti. Detaylar A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'den geldi. Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)