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HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Trabzonspor, kalan maçlarını da kazanarak sezonu 86 puanla tamamlamak istiyor. Fırtına, Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini de egale edecek. Hatayspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:30
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, 36. hafta maçında Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Cornelius

REKORLAR SEZONU!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezon da Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.

Ligde 77 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, 9. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Söz konusu dönemden sonra koltuğu bırakmayan Trabzonspor mutlu sona ulaşırken, sezon sonuna kadar alacağı olumlu veya olumsuz sonuçlar ise tarihi rekor kırmasına engel olmayacak. Bordo-mavililer sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora daha imza atmış olacak.

AÇIK ARA REKORU GELEBİLİR

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.
Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.

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