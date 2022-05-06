Anıt para basıyor

Trabzonspor'un anıt yaptırma kararı için yapılan bağışlar 3 günde 31 milyon TL'ye ulaştı... Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt inşa edileceğini açıklamıştı. Camiadan da destek istemişti. Çağrıya kayıtsız kalınmadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan 6'şar, Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya da anıt için 5'er milyon lira bağışta bulundu. Yöneticiler ve ismi açıklanmayan iş adamlarının katkıları ile şu ana dek 31 milyon TL'yi bulan bağış toplandı.