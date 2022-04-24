Yaz dostum

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Peres (P), Cornelius ve Djaniny ile kazanan Fırtına haftaya Antalya ile berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
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Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla ikinci sıradaki Fenerbahçe ile 11 puanlık farkı korudu. İkili averajda önde olan Fırtına son 4 maçta bir puan alması halinde 2021-22 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. İlk olarak haftaya içerde Fraport TAV Antalyaspor maçı var... Adana'daki mücadeleye hızlı başlayan Karadeniz ekibi, henüz 2. dakikada Visca'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Abdülkadir Ömür topu kaleciye nişanladı.

VARGAS'TAN ÇOK ŞIK FRİKİK

Akintola erken ceza sahasına girdiği için tekrarlanan atışta Bruno Peres golü attı: 0-1. 12'de Visca'nın ortasına kule gibi yükselen Cornelius kafa ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarıda Djaniny 61'de 3 puanı garantiye aldı. Vargas'ın frikiği skoru belirledi: 1-3. Ev sahibi ekip kazandığı penaltıyı Loic Remy ile direğe nişanladı. Bjarnasson'un ilk yarıdaki bir şutunda da top yan direkten geri döndü. Trabzonspor haftaya Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Adana Demirspor ise Giresun deplasmanına gidecek.

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