Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası...

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile sezonu tüm kupaları alarak bitirmek isteyen Trabzonspor, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 18:04
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası...

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Kouassi, Nwakaeme, Koita

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Emrah, Bertolacci, Campanharo, Gavranovic, Thiam

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

ASpor CANLI YAYIN

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