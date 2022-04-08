Rakipte 4 eksik

Gaziantep, Süper Lig'de 31 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Djilobodji bugün Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

FORMA İÇİN EV

1985'te Sakaryaspor'un ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan 45 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, yaklaşık 3 bin formayı iş yerinde sergiliyor. Cengiz, "Trabzonspor forması için evini, arabasını teklif edenler oldu" dedi.

ÖZDAMAR GÖREVE

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün 20.30 oynanacak Gaziantep FKTrabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Fırtına, Özdamar ile bugüne çıktığı 5 maçı da galip bitirdi.

G.ANTEP KALESİ

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon evinde sadece Adana Demirspor'a yenildi ve topladığı 40 puanın 34'ünü seyircisi önünde elde etti. İç sahada 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan kırmızı- siyahlılar, 31 gol attı ve 15 tane yedi.