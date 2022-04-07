Trabzonspor'un Gaziantep'e uçuşu ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor hava engeline takıldı. Bugün saat 16.30'da da Gaziante'e uçuşu olan bordo-mavili ekibin uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon'da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek