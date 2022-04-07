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Trabzonspor'un Gaziantep'e uçuşu ertelendi!

Gaziantep FK ile oynayacağı maç nedeniyle Antep'e hareket edecek olan Trabzonspor, hava muhalefeti nedeniyle rötarlı uçuş yapacak. Fırtına'nın uçuş saati 16.30'dan 21.50'ye alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 15:37
Trabzonspor'un Gaziantep'e uçuşu ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor hava engeline takıldı. Bugün saat 16.30'da da Gaziante'e uçuşu olan bordo-mavili ekibin uçuşu hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon'da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek

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