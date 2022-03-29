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Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

Lider Trabzonspor transfer operasyonuna başlıyor. Yerlilere yönelen Karadeniz devi, İsviçre Süper Ligi'nde Lausanne-Sport takımında forma giyen Mohamed Zeki Amdouni için harekete geçecek. 21 yaşındakı yıldız, forvet ve sol kanat olarak oynayabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

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9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığına geçti. Milli arada İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelirken, kulüp tarafından dev zirvenin fotoğrafı paylaşılmıştı.

Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

Bordo-mavili kulüp, yapacağı transferler için harekete geçti. Yerli bir stoper ve sağ bek almayı planlayan Karadeniz devinin listesindeki bir diğer isim ise Mohamed Zeki Amdouni. İsviçre Süper Ligi'nde Lausanne-Sport takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, forvet ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.

Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki futbolcu, 30 maça çıktı ve fileleri 9 kez sarstı. Scout ekibinin önerdiği Zeki'ye teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeşil ışık yaktığı ve sezon bitiminde resmi girişimlere başlanacağı dile getiriliyor. Lausanne-Sport'a geçtiğimiz yaz 600 bin euro'ya transfer olan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 1 milyon euro.

Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

İsviçre Milli Takımı'nı tercih eden Zeki, Avcı'nın gelecek planlamaları arasında yer alıyor. 'İsviçre Çakısı' olarak adlandırılan genç futbolcunun bordo-mavili formayı giymeye istekli olduğu da özellikle dile getiriliyor.

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