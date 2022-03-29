Trabzonspor'dan Zeki Amdouni hamlesi!

9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığına geçti. Milli arada İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelirken, kulüp tarafından dev zirvenin fotoğrafı paylaşılmıştı.

Bordo-mavili kulüp, yapacağı transferler için harekete geçti. Yerli bir stoper ve sağ bek almayı planlayan Karadeniz devinin listesindeki bir diğer isim ise Mohamed Zeki Amdouni. İsviçre Süper Ligi'nde Lausanne-Sport takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, forvet ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.



