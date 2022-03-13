Haberler Trabzonspor Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Trabzonspor'da bu sezon rekor bir performansa imza atan Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordo mavililer, 'Sihirbaz' ile yola devam etmek isterken elini de çabuk tuttu. Yıldız futbolcu ile milli aradan sonra imzalar atılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğa koşarken iç transferde de çalışmalarına devam ediyor.

Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Anthony Nwakaeme ile prensipte anlaşıldı. Trabzonspor Yönetimi'nin yıldız oyuncuyla Çaykur Rizespor maçından sonra yeni sözleşme imzalaması bekleniyor...

Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Nijeryalı yıldız Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Bu sezon elde edilen başarıda direkt etkisi olan Nwakaeme'nin Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu biliniyor.

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