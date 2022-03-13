Nwakaeme ile anlaşma tamam!

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğa koşarken iç transferde de çalışmalarına devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Anthony Nwakaeme ile prensipte anlaşıldı. Trabzonspor Yönetimi'nin yıldız oyuncuyla Çaykur Rizespor maçından sonra yeni sözleşme imzalaması bekleniyor...

Nijeryalı yıldız Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Bu sezon elde edilen başarıda direkt etkisi olan Nwakaeme'nin Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu biliniyor.