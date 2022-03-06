Haberler Trabzonspor Hamsik: Ben de geliyorum

Hamsik: Ben de geliyorum

Trabzon'da maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, Trondsen, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, M.Cem, Berat, Siopis, Bakasetas, Yunus, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf , Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Koita... Sakatlıkları bulunan Hugo, Dorukhan, Hamsik, İsmail Köybaşı kadroya alınmadı. Hamsik oynamayacak olmasına rağmen takımla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Hamsik: Ben de geliyorum
Trabzon'da maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, Trondsen, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, M.Cem, Berat, Siopis, Bakasetas, Yunus, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf , Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Koita... Sakatlıkları bulunan Hugo, Dorukhan, Hamsik, İsmail Köybaşı kadroya alınmadı. Hamsik oynamayacak olmasına rağmen takımla İstanbul'a gitti.
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