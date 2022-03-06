Hamsik: Ben de geliyorum

Trabzon'da maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, Trondsen, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, M.Cem, Berat, Siopis, Bakasetas, Yunus, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf , Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Koita... Sakatlıkları bulunan Hugo, Dorukhan, Hamsik, İsmail Köybaşı kadroya alınmadı. Hamsik oynamayacak olmasına rağmen takımla İstanbul'a gitti.
Trabzon'da maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, Trondsen, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, M.Cem, Berat, Siopis, Bakasetas, Yunus, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf , Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Koita... Sakatlıkları bulunan Hugo, Dorukhan, Hamsik, İsmail Köybaşı kadroya alınmadı. Hamsik oynamayacak olmasına rağmen takımla İstanbul'a gitti.