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Trabzon'da yeşil ışıklarda şampiyonluk kupası!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor rakipleriyle puan farkını açmaya devam ediyor. Şampiyonluk coşkusunun yaşanmaya başladığı şehirde farklı bir uygulamaya gidildi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta yer alan kırmızı ve sarı ışıklara "o sene, bu sene" yazısı yapıştıran ekipler, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupasının çıkartmasını ekledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:37
Trabzon'da yeşil ışıklarda şampiyonluk kupası!

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftanın ardından 63 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a katkı sağlamayı amaçlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Mahallesi'ndeki kırmızı ışıklarda farklı bir uygulamaya imza attı.

TRAFİK IŞIKLARINA ŞAMPİYONLUK KUPASI EKLENDİ
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta yer alan kırmızı ve sarı ışıklara "o sene, bu sene" yazısı yapıştıran ekipler, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupasının çıkartmasını ekledi.

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