Trabzon'da yeşil ışıklarda şampiyonluk kupası!

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftanın ardından 63 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a katkı sağlamayı amaçlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Mahallesi'ndeki kırmızı ışıklarda farklı bir uygulamaya imza attı.

TRAFİK IŞIKLARINA ŞAMPİYONLUK KUPASI EKLENDİ

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta yer alan kırmızı ve sarı ışıklara "o sene, bu sene" yazısı yapıştıran ekipler, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupasının çıkartmasını ekledi.