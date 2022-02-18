Trabzonspor haberleri: Nwakaeme'nin sırrı ortaya çıktı

Kıvrak çalımlarıyla, yaptığı asistleriyle ve golleriyle kendisini izleyenleri âdeta büyüleyen Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin bilimsel sırrı ortaya çıktı.

Bordo mavili ekibin 2018 yılında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1,5 milyon avroya transfer ettiği Nwakaeme ile ilgili İsrailli bilim adamlarının tespiti oyuncunun başarısını ortaya koyuyor. Konyaspor maçında dört rakibine 13 saniye içinde tam altı çalım atıp ayakta kalan ve Visca'ya galibiyeti perçinleyen golün pasını veren Nwakaeme tez konusu olmuş.

YER ÇEKİMİNE KARŞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Haim Bilon, o dönemde Nijeryalı oyuncunun vücudunun esnekliğinin sırrını şu şekilde anlatmış: Sahip olduğu vücut yapısı, özellikle yüksek hızlarda yapılan hareketler sırasında ortaya çıkıyor.

Bunu çıkaran ise kasın elastikiyet (esneklik) özelliklerinin ortaya çıkardığı kuvvet. Yer çekimine karşı yapılan hareketlerde, yere temas eden ektremitenin yapısında bulunan kas liflerinin boyu uzuyor. Güç kazanımı yer çekimine karşı koyacak türde hareket hızının arttığı fiziki aktiviteler sırasında ön plana çıkabiliyor...