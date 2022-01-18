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Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Lider Trabzonspor, 45 yıl sonra komşusu Giresunspor'u Trabzon'da ağırlayacak. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:27
Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak

Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

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