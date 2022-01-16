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Eski Trabzonsporlu Lewis Baker Stoke City'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Lewis Baker'ın yeni adresi belli oldu. 17 yıllık Chelsea kariyerine son veren İngiliz futbolcu, Championship ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 12:27
Eski Trabzonsporlu Lewis Baker Stoke City'ye transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de kiralık olarak Trabzonspor forması da giyen Lewis Baker, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de kariyerini sürdürecek.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla, 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Baker'ın takıma katılması ile ilgili görüşlerini açıklayan Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill "Kadromuza farklı bir boyut kazandıracak çok yetenekli bir orta saha oyuncusu ve onu aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." sözlerini dile getirdi.

Bugüne kadar kariyeri boyunca bonservisi Chelsea'de bulunan Baker, Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse, Middlesborough, Leeds United, Reading, Fortuna Düsseldorf ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti. Stoke City'ye imza atmasıyla birlikte İngiliz futbolcu kariyerinde ilk defa bonservisi ile bir takıma transfer oldu.

Trabzonspor'da 36 maça çıkan Lewis Baker, 2 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

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