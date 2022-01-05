Trabzonspor Edin Visca'nın maliyetini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca'nın malieyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcuya toplam 5 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek.
İşte o açıklama:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Euro garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.