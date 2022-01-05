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Trabzonspor Edin Visca'nın maliyetini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca'nın malieyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcuya toplam 5 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 17:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 17:51
Trabzonspor Edin Visca'nın maliyetini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca'nın malieyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcuya toplam 5 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek.

İşte o açıklama:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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