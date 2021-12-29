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Trabzonspor tam yol ileri

Futbolda heyecan kupaya taşındı. A SPOR’dan naklen yayınlanan maçta Trabzonspor, Fode Koita’nın golüyle Yarenleri saf dışı bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor tam yol ileri

Bordo-mavililer, Süper Lig'i lider tamamladıktan sonra kupada 5. Tur'da Boluspor'u konuk etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı takımı baştan sona değiştirdi. Son Başakşehir maçından sadece Hüseyin Türkmen sahadaydı. Karadeniz temsilcisi kupada da konsantrasyon sorunu yaşamadı. Savunmada Berat Özdemir'in bireysel hatası haricinde sıkıntı yaşamayan Trabzonspor ilk devre Boluspor ağlarını sarsamadı. Ancak ikinci devreye çok hızlı başladılar.

KOITA AFFETMEDİ

Abdullah Avcı ikinci yarıya 2 değişiklik yaparak çıktı. Berat Özdemir ve Yusuf Sarı kenara geldi. Bruno Peres ile Anastasios Bakasetas oyuna dahil oldu. Trabzonspor ikinci devreye lakabı olan 'Fırtına' gibi girdi. Dakikalar 48'i gösterirken Fode Koita müsait pozisyonda sağ ayağıyla sert vurdu. Boluspor kalecisi Gentian Selmani'yi avladı. Bu golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, maçın kalan bölümünde savunmada sağlam durdu. Kalesini gole kapattı, adını son 16 Turu'na yazdırdı.

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