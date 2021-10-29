Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? - Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Saat kaçta? | (TS Rize maçı )

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

🚑 NWAKAEME YOK BAKASETAS BELİRSİZ!

Son idmana sakatlığı bulunan Peres katılmazken, Nwakaeme ise ayrı çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas ise takıma katıldı.

28 yaşındaki Yunan maestronun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Futbolcular kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

⛔ TRABZON'DA TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında açık ara üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

📋 AVCI VE HAMZAOĞLU 9. KEZ RAKİP

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.

📋 TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI

Vip Platinum 500 TL

Vip Gold 300 TL

Vip Silver 175TL

Batı 100 TL

Doğu – 75 TL

Fırtına 45 TL

Kale Arkası 30 TL

📉 TRABZONSPOR KAZANIRSA...

Trabzonspor, Rizespor maçını kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. Bu sezon ikinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25'inci hafta maçlarını kazanarak elde etmişti.