Akyazı’da 15 derbi oynadı

Karadeniz devi, 29 Ocak 2017 tarihinden itibaren maçlarını oynadığı Şenol Güneş Stadı'nda büyük maçlarda istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı. Yeni stadında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 15 kez karşılaşan Fırtına, 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez de mağlup oldu. Ancak bu periyotta en dikkat çekici istatistik ise 15 maçın sadece 3'ünde rakip fileleri havalandıramamış olması. Bordomavili takım 15 karşılaşmanın 12'sinde rakiplerine karşı gol atma başarısı gösterirken, toplamda attığı 26 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü.