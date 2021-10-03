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Son dakika Trabzonspor haberleri | Kral Bakasetas! 8 maçta...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanında Trabzon’un yıldızı Bakasetas şov yaptı. Önce jeneriklik gole imza attı, ardından penaltıdan takımını zafere taşıdı. 8 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yapan 28’lik oyuncu, krallıkta da zirveye çıktı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | Kral Bakasetas! 8 maçta...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda dün Anastasios Bakasetas fırtınası vardı… Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahası dışından müthiş bir füzeyle Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, jeneriklik bir gole imza attı. Bordo-mavililerin orta sahası, yalnızca hücumda değil savunmaya da büyük katkı sağladı. Oyunun iki yönünü de kullanan Bakasetas, 60'ta bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltının başına geçen tecrübeli futbolcu, düzgün bir vuruşla Karadeniz temsilcisine 3 puanı kazandırdı. Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmada 8 gole direkt katkı sağlayan Bakasetas, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Fatih Karagümrük'ün yıldızları Aleksandar Pesic ve Andrea Bertolacci ile birlikte Süper Lig'de 5 gole ulaşan Anastasios Bakasetas, bu ikiliyle birlikte gol krallığında zirveyi paylaştı.

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