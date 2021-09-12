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Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI | TS - GS maçı izle

Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen bir maç oynanıyor. Trabzonspor ve Galatasaray, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Galatasaray maçını kazanarak yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Galatasaray ise Trabonzspor maçından puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Trabzonspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 21:41
Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI | TS - GS maçı izle

Süper Lig'in 4. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor... Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın canlı anlatımı haberimizde...

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

📺 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

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