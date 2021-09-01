Busenaz tarihe geçti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olimpiyat Şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin tarihe geçtiğini belirtti. Başkan, "Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizin hem de Trabzonspor'un tarihine geçen bir başarı kazandı. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihimizde ilk kez boks madalyası kazanan isim oldu. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

DESTEK ÇAĞRISI

Ahmet Ağaoğlu, bu sezon hasretini çektikleri mutlulukları hep birlikte yaşayacaklarını umut ettiğini belirtti. Kulüp dergisine konuşan Ağaoğlu, "Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Sizlerden ricam, oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinizden geleni yapmanız, ardından bordo-mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda, hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır" ifadelerini kullandı.