Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - BU TAKIM BAŞARACAK

Maç başlamadan önce her iki takımın teknik adamlarının açıklamalarına bakıldığında oyuna hakim olanının değil daha çok hata yapmayanının kazanacağı bir 90 dakika olacağı belliydi. İlk yarı itibarıyla da özellikle 20 dakikalık bölüm içerisinde Trabzonspor, orta sahada oyunun hakimi gibi gözükse de aslında Roma oyunu kendi sahasında kabullenen taraftı. Bu süre içerisinde Trabzonspor kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. Ancak daha sonra Roma, özellikle Bakasetas'ın topla buluşma bağlantılarını keserek savunma arkasına toplar ve kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. İki de önemli pozisyona girmeyi başardılar.