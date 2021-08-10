Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın babası Uğurcan Çakır'ın yeni adresini duyurdu!

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a konuştu. Yılmaz, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için de flaş ifadeler kullandı.

Oğlunun Lille'den ayrılmasının lehine olacağını vurgulayan Fikret Yılmaz: "Lille, Burak'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak'ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" şeklinde konuştu.

Fikret Yılmaz, Uğurcan'ın yeni adresini bu sözlerle duyurdu;

"Uğurcan Çakır, Lille'e transfer olabilir. Metz maçından sonra daha hızlı olabilir. Uğurcan zaten Lille'de konuşuluyor. Burak'a da soruyorum zaten. O da "İhtimali var" diyor"