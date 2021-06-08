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Son dakika transfer haberi: 'un Umut Meraş ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

'un Umut Meraş ısrarı devam ediyor. ile sağ beki sağlama alan bordo-mavililer, sol bek mevkisine transfer etmek istiyor. Yönetim, 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş için ile masaya oturdu ve 1.5 milyon euro önerdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

, gelecek sezon yabancı kuralında 14 yabancının 8'inin sahada olabilmesi nedeniyle sol bek transferinde Umut Meraş'ı yeniden önceliğine aldığı belirtildi. Bordo-mavililer, daha önce 3 milyon euro isteyen milli yıldızın külübü ile yeniden temasa geçti ve 1.5 milyon euro teklif etti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

25 yaşındaki Umut'un ile bir yıllık daha sözleşmesi bekleniyor. Fırtına'nın, Nimes'ten Meling ile geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Leipzig'de olan Saracchi ile de ilgilendiği biliniyor. Novak'ın da geri dönme isteğine ise "Bonservisini al, değerlendirelim" teklifi yapıldığı ifade edildi.

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