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Trabzonsporlu 'ı bırakmıyorlar

'un kiralık gönderdiği bırakmak istemiyor. Öte yandan bordo mavili kulübün hocası , oyuncunun son durumunu öğrenmek için sezon öncesi kampına dahil edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:45
Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı bırakmıyorlar

'un sezon başında 'a kiralanan ve gelişimi yakından takip edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu performansıyla hem bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı hem de Kocaelispor'u memnun bıraktı.

Sezonu 5 gol ile tamamlayan Murat Cem Akpınar, final karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR KAMPINA KATILACAK…

61saat'in haberine göre Trabzonspor teknik direktörü , Murat Cem Akpınar'a yeni sezon öncesi kampında fırsat verecek ve oyuncunun son durumunu görecek.

KOCAELİSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR…

TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'un Murat Cem Akpınar'ı bırakmak istemediği ve Abdullah Avcı'nın kararına göre yeniden kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

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