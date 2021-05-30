Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı bırakmıyorlar

Trabzonspor'un sezon başında Kocaelispor'a kiralanan ve gelişimi yakından takip edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar performansıyla hem bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı hem de Kocaelispor'u memnun bıraktı.

Sezonu 5 gol ile tamamlayan Murat Cem Akpınar, final karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR KAMPINA KATILACAK…

61saat'in haberine göre Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Murat Cem Akpınar'a yeni sezon öncesi kampında fırsat verecek ve oyuncunun son durumunu görecek.

KOCAELİSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR…

TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'un Murat Cem Akpınar'ı bırakmak istemediği ve Abdullah Avcı'nın kararına göre yeniden kadrosunda görmek istediği öğrenildi.



