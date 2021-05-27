Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır Djaniny ve Ekuban'a gelecek resmi teklifleri değerlendirecek

Son dakika spor haberleri: Çakır Djaniny ve Ekuban'a gelecek resmi teklifleri değerlendirecek

Çakır, ve gibi isimler için menajerler aracılığı ile tekliflerin geldiği ’da yönetimin, sadece resmi teklifleri dikkate ve değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak hem Uğurcan'ın hem de Abdülkadir'in transferine aynı anda onay verilmeyeceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:01
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır Djaniny ve Ekuban'a gelecek resmi teklifleri değerlendirecek

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da, kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şuana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.

AVRUPA TAKIMLARI BEKLENİYOR
'nın önde gelen liglerinde sezonun yeni tamamlanması nedeniyle birçok kulübün halen planlamalarını yapmaması ve bu nedenle de resmi transfer girişiminde bulunmamasını göz önünde bulunduran yönetim, satılacak oyuncular konusunda da aceleci davranmıyor. Özellikle Avrupa'ya transferi en çok konuşulan Çakır için de sonrası bu transferin gerçekleşmesi öngörülüyor.

UĞURCAN, DJANINY VE EKUBAN İÇİN GİRİŞİM VAR
Trabzonspor'da transferleri en çok gündemde olan isimler ise , ve . Uğurcan Çakır için ve 'den, Djaniny için takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşamadığı kaydedildi. Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Abdülkadir Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmedi ifade edildi.

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