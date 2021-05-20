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Son dakika spor haberleri: golcü 'i gündemine aldı! İşte istenen bonservis bedeli

Spor Toto 'i 4. sırada tamamlayan 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor için basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, bu sezon 'nde gol kralı olan Yunan yıldız 'le ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:27
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Yunan golcü Giorgos Giakoumakis'i gündemine aldı! İşte istenen bonservis bedeli

'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda ve gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer için bir sürpriz iddia da 'dan geldi.

gazeteci Giannis Chorianopoulos, Trabzonspor'un ekiplerinden 'da forma giyen 'le ilgilendiğini duyurdu.

Chorianopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venlo'nun 26 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediğini öne sürdü.

GOL KRALI OLDU!
Giakoumakis, bu sezon Venlo formasıyla Hollanda Ligi2ni adeta salladı. Yunan yıldız, 30 maçta attığı 26 golle 'de gol kralı oldu.

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