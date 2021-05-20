Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper 10 numara!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper 10 numara!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ve Gervinho'nun ardından sürpriz bir isim için daha devreye girdi. İşte Fırtına'nın listesinde olan Süper 10 numara... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:32
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper 10 numara!

'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen ve 17. sıradan 4. sıraya kadar yükselip ligi de 4. sırada tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.

Bordo-mavililer gelecek sezon Süper lig'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Romanya basınında yer alan habere göre Fırtına, forması giyen 10 numara ile ilgileniyor.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR

Tanase için yapılan açıklamada yıldız futbolcunun bonservisinin 5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Ayrıca Tanase için Başakşehir, Anderlecht, Marsilya, Al Hilal, New York city gibi takımların da devrede olduğu iddia edildi.

FLORIN TANASE KİMDİR?

Romanya ekiplerinden FCSB'de forma giyen 26 yaşındaki Florin Tanase, prefesyonel kariyerine FC Viitorul takımında başladı. Tanase 2016 yılında FCSB takımına 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Transfermarkt'e göre Florin Tanase'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.


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