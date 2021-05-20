Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper 10 numara!

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen ve 17. sıradan 4. sıraya kadar yükselip ligi de 4. sırada tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.

Bordo-mavililer gelecek sezon Süper lig'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Romanya basınında yer alan habere göre Fırtına, FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR

Tanase için yapılan açıklamada yıldız futbolcunun bonservisinin 5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Ayrıca Tanase için Başakşehir, Anderlecht, Marsilya, Al Hilal, New York city gibi takımların da devrede olduğu iddia edildi.

FLORIN TANASE KİMDİR?

Romanya ekiplerinden FCSB'de forma giyen 26 yaşındaki Florin Tanase, prefesyonel kariyerine FC Viitorul takımında başladı. Tanase 2016 yılında FCSB takımına 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Transfermarkt'e göre Florin Tanase'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.



