Trabzonspor galibiyetle kapatmak istiyor!

22 Kasım 2020'de ilk resmi maçına BB Erzurum karşısına çıkan ve 1-0 galip gelen Abdullah Avcı, G.Birliği'ne de yenmek istiyor. Başarılı çalıştırıcı, bu dönemi galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına vermeyi planlıyor.



ÇIKIŞ VE DURAKLAMA

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesi ile önemli bir çıkışa imza attı. Bordo-mavili takım 17. sıradan dördüncülüğe yükselerek adını Avrupa kupalarına yazdırmayı başardı. Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası ise duraklama dönemine girildi.



11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kümede kalma mücadelesi veren rakibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek bordomavililer ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Son yenilgisini 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor karşısında 3-1'lık skor ile alan Fırtına, ardından çıktığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.



AVCI'NIN HEDEFİ 65 PUAN

Abdullah Avcı, G.Birliği'ni devirmesi halinde 65 puan toplamış olacak. 68 puanı bulunan Fırtına 62 puanı Avcı ile elde etti. İlk 8. haftada ise 6 puan toplayabilen bordo-mavili takım, başarılı hoca yönetiminde 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.