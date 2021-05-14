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galibiyetle kapatmak istiyor!

22 Kasım 2020'de ilk resmi maçına karşısına çıkan ve 1-0 galip gelen , G.Birliği'ni de yenmek istiyor. Başarılı çalıştırıcı, bu dönemi galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına vermeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor galibiyetle kapatmak istiyor!

22 Kasım 2020'de ilk resmi maçına karşısına çıkan ve 1-0 galip gelen , G.Birliği'ne de yenmek istiyor. Başarılı çalıştırıcı, bu dönemi galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına vermeyi planlıyor.

ÇIKIŞ VE DURAKLAMA
, Abdullah Avcı'nın gelmesi ile önemli bir çıkışa imza attı. Bordo-mavili takım 17. sıradan dördüncülüğe yükselerek adını kupalarına yazdırmayı başardı. karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası ise duraklama dönemine girildi.

11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Kümede kalma mücadelesi veren rakibi 'ni konuk edecek bordomavililer ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Son yenilgisini 8 Mart 2021'de evinde karşısında 3-1'lık skor ile alan , ardından çıktığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

AVCI'NIN HEDEFİ 65 PUAN
Abdullah Avcı, G.Birliği'ni devirmesi halinde 65 puan toplamış olacak. 68 puanı bulunan Fırtına 62 puanı Avcı ile elde etti. İlk 8. haftada ise 6 puan toplayabilen bordo-mavili takım, başarılı hoca yönetiminde 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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